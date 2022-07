Nicht einmal 48 Stunden nach seiner Ernennung zum Finanzminister – immerhin das zweitmächtigste politische Amt Großbritanniens – wendete sich Nadhim Zahawi gestern plötzlich gegen seinen Parteichef Boris Johnson, den er bislang nicht müde wurde zu verteidigen. „Sie müssen das Richtige tun und jetzt gehen“, forderte Zahawi, zuvor Bildungsminister, den Rücktritt Johnsons. Eine politische Intrige, die an die Serie Game of Thrones erinnert, war vollzogen. Der Boulevard ernannte Zahawi sogar zum „brutalsten Mann in der britischen Politik“.