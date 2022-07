Altkanzler Sebastian Kurz weitet seine Business-Aktivitäten aus. Wie der "Kurier" und "Heute" berichten, will Kurz gemeinsam mit ÖVP-Großspender Alexander Schütz in Unternehmen investieren. Beide sind zu je 50 Prozent an der AS²K Beteiligungs GmbH mit Sitz in Wien beteiligt. Schütz' Gattin betreibt seit letztem Jahr den ÖVP-nahen Weblog Exxpress. Neben Schütz ist Kurz' frühere Bereichsleiterin für Politik, Vera Regensburger, in der GmbH als Geschäftsführerin tätig. Sie war bis zuletzt stellvertretende Kabinettschefin bei Karl Nehammer.

Außerdem hat der ehemalige ÖVP-Chef zwei Außenstellen in Dubai und in Tel Aviv eröffnet. "Ich stelle mich breit auf", erklärte Kurz dem "Kurier". Neben seiner Tätigkeit für US-Tech-Investor Peter Thiel berät Kurz selbst (SK Management) Firmen, die sich im Bereich des technologischen Fortschritts und der erneuerbaren Energien engagieren.