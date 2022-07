Hochwertig und modern sollte es sein, außerdem wünschten sich die Bauherren und Eltern von vier Kindern im Alter von 7 bis 17 Jahren etwas Privatsphäre in einem eigenen, abgetrennten Wohntrakt. Heute thront das Haus „H+P“ auf einem Hang über Gleisdorf und fügt sich mit seiner naturfarbenen Strukturfassade in die Landschaft ein. „Wir haben uns einfach inspirieren und beraten lassen“, sagt der Bauherr, während er in den ersten Entwürfen blättert.