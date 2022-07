In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 11.971 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es noch 12.506 neue Fälle. Neun weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben.

Ein starker Anstieg wurde bei der Zahl der Spitalspatienten verzeichnet. Insgesamt wurden 66 Patienten neu in Spitäler aufgenommen, davon fünf auf den Intensivstationen. Derzeit befinden sich 1.024 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 63 auf Intensivstationen betreut.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei 792,7 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Das Bundesland mit dem höchsten Wert ist derzeit Wien mit 1.152,7, gefolgt von Niederösterreich und dem Burgenland (890,3, bzw. 807,7). Die niedrigsten Werte werden in Tirol (559,1) und Kärnten (524,5) registriert.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 82.250 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, von den 61.353 aussagekräftigeren PCR-Tests waren 19,5 Prozent positiv - durchschnittlich waren in den vergangenen sieben Tagen 10,1 Prozent positiv. 6.125 Impfungen sind am Mittwoch durchgeführt worden, 5.497.927 Menschen und somit 61,2 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Bisher gab es in Österreich 4.499.646 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (7. Juli, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.825 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben und 4.364.180 wieder genesen.