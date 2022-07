Auch Laub, Blüten und Nadeln vom Nachbargrundstück können eine Belästigung sein, die man nicht in jedem Fall hinnehmen muss. Worauf es ankommt, wenn der Nachbar Bäume pflanzt, die das ganze Jahr über "Mist" machen.

Von Bäumen fällt gelegentlich etwas ab und landet mitunter auch im Garten des Nachbarn. Auch wenn dieser keine Freude damit hat: So ist die Natur nun einmal. Aber was tun, wenn der Nachbar bevorzugt Bäume pflanzt, die gewissermaßen das ganze Jahr über Mist machen? „Mein Nachbar hat an der Grundstücksgrenze fünf Birken stehen, die ab Mai ihre Blüten und später dann laufend Laub abwerfen; jetzt will er noch mehr davon pflanzen“, erzählt unsere Leserin und beklagt sich, dass sie täglich fast eine halbe Stunde damit beschäftigt ist, den „Mist“, wie sie sagt, von ihrer Terrasse und aus der Zufahrt zu kehren. „Freundliche Gespräche mit meinem Nachbarn haben bisher nichts gebracht, kann ich mich rechtlich gegen diese Situation wehren?“, will sie nun wissen.