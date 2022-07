Eine Mauereidechse hat es sich in der Vormittagssonne auf der Steinterrasse von Albrecht Lauster gemütlich gemacht, der gerade die wunderschöne Aussicht auf den Millstätter See genießt. Ein stimmiges Bild, als hätte man es sich gerade für diesen Hausbesuch ausgesucht. Denn die Eidechse und Lauster haben eine gemeinsame Leidenschaft: Steine. Die Eidechse, um sich zu wärmen und Lauster, um damit – als Besitzer zweier Steinbrüche – Geld zu verdienen. Einer davon befindet sich im Krastal in der Gemeinde Treffen.