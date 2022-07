Alle zehn Wochen müssen die Biathleten beim Spiroergometrietest (gibt bei einer Ausbelastung an, wie viel Sauerstoff die Muskulatur maximal verwerten kann) in Hochfilzen ran, um das aktuelle Leistungsniveau herauszufiltern. Bei diesem Nachweis gehen die Spitzensportler völlig an ihre Grenzen, powern sich komplett aus, wie die Mixed-Vizeweltmeisterin, Dunja Zdouc, verdeutlicht: „Am Ende des Tests bist du knapp vorm Umfallen und danach folgt die absolute Befreiung“, gesteht die 28-Jährige.