So schnell kann es in diesen Zeiten gehen: Gerade hat Martin Dueller im Gespräch mit der Kleinen Zeitung noch vom Projekt „Colonial Cocktail“ geschwärmt, bei dem Kolonialgeschichte anhand von Spirituosen wie Rum oder Gin in Form eines Bargesprächs abgehandelt wird. Eine Stunde später die Nachricht: Aufgrund eines positiven Covid-Tests muss die für Freitag angekündigte Performance abgesagt werden. Immerhin wurde Ersatz gefunden: Nun wird es Urban Dance von einer jungen Truppe rund um den Klagenfurter Leon Bernhofer geben.