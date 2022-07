Auch wenn die Serie „Soko Donau“ (bzw. „Soko Wien“ im ZDF) heißt, ist es das Krimipublikum schon gewohnt, dass sich die Verbrecherjagd zwischendurch auf die Steiermark ausweitet. Mit den drei neuen Folgen für die 19. Staffel, die gerade in Bad Waltersdorf und Graz (u. a. am Zentralfriedhof, an der Mur, auf dem Schloßberg, am Sturzplatz) entstanden sind, gibt es mittlerweile „1215 Filmminuten Soko Mur“, wie es Enrico Jakob von der Filmförderung Cinestyria ausdrückt. Was haben sich die Autoren aber diesmal als Gründe für die Einsätze in der Steiermark einfallen lassen?