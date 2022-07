Stau auf dem Weg zur am Rückweg von der Adria - diese Meldungen werden ab Freitagmittag wohl wieder die Verkehrsnachrichten dominieren. Aber auch Großevents wie die Formel 1 in Spielberg oder das Electric Love Festival am Salzburgring werden zu Verkehrsbehinderungen führen.

Die Zutaten für die Staus

Nach dem Osten endet am kommenden Freitag auch in Kärnten, der Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Schule. Außerdem beginnen in Teilen der Niederlande und Norddeutschlands die Ferien. Das wird zu einem erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden führen.

Der ÖAMTC rechnet bereits am Freitagnachmittag mit viel Verkehr aus den Ballungszentren, die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich werden ab Samstagfrüh überlastet sein.

Staupunkte rund um Formel 1 und "Electric Love"

Rund um Spielberg ist wegen des Formel 1 Grand Prix mit Staus zu rechnen. Vor allem am Sonntag muss mit großen Verzögerungen rund um das Veranstaltungsgelände, aber auch am Autobahn-Knoten St. Michael und auf der Murtal Schnellstraße (S36) oder der Obdacher Straße (B78) gerechnet werden.

Von Donnerstag, 7. Juli, bis Samstag, 9. Juli, findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher:innen reisen über die Westautobahn (A1) - Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag, besonders aber die Abreise am Sonntag werden zu Staus führen.

Baustellen entlang der A9

Neben den "typischen" Verkehrs-Flaschenhälsen auf der Tauernautobahn A10 oder vor dem Karwankentunnel bildeten sich zuletzt auch auf der Pyhrnautobahn (A9) baustellenbedingt immer wieder längere Staus. Vor allem im Bereich Übelbach/Deutschfeistritz, wo die A9 Richtung Norden nur einspurig befahrbar ist, erweist sich das Umfahren des Gleinalmtunnels über den Knoten Bruck und die S35/S6 oft als schnellere Variante.

Grenzwartezeiten nach Kroatien

Länger gedulden werden sich Autoreisende laut ÖAMTC auch dieses Wochenende wieder bei der Einreise nach Kroatien müssen. An den Grenzübergängen von Slowenien nach Kroatien ist mit Wartezeiten zu rechnen, informiert der ÖAMTC.

Fahrverbote in Tirol

Ab 9. Juli gilt in einigen Tiroler Bezirken auch heuer wieder jeweils an den Wochenenden ein Fahrverbot auf Landesstraßen für Transitverkehr. Salzburg verhängt die Abfahrtssperren auf der Tauernautobahn (A10) sowie einige Durchfahrtssperren abseits der Autobahn bereits ab 7. Juli. Mit diesen Maßnahmen soll im Falle von Staus auf den Hauptverbindungen dem massiven Ausweichverkehr durch Ortsdurchfahrten entgegengewirkt werden.