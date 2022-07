Der „Princess of Girona Foundation International Award“ ist dem spanischen Königshaus ein großes Anliegen. Denn Prinzessin Leonor (16), die ältere Tochter des spanischen Königs Felipe (54) und seiner Frau Königin Letizia (49), ist nicht nur Prinzessin von Asturien, sondern auch von Girona. Unter ihrer Schirmherrschaft wurden nun wieder Preise an Menschen verliehen, die sich in den Sparten Kunst, soziales Engagement oder Wissenschaft hervorgetan haben.



Zum ersten Mal wurden dabei fünf Frauen ausgezeichnet: Die Drehbuchautorin María Hervás, die Ingenieurin Elisenda Bou-Balust, die Physikerin Eleonora Viezzer, die Psychologin Claudia Tecglen und die vietnamesische Naturschützerin Trang Nguyen. Der Preis ist mit je 20.000 Euro dotiert. Bei der Zeremonie im Agbar Museu (Wassermuseum) in der Nähe von Barcelona nahmen Leonore und ihre Schwester Sofia (15) gemeinsam mit ihren Eltern teil und überreichten die Auszeichnungen den fünf Preisträgerinnen.

Schon zuvor waren die Prinzessinnen auf Stippvisite im Salvador-Dalí-Museum in Figueres gewesen. Dort zeigten sich die beiden gut gelaunt und interessierten sich für die riesigen Wandbilder des spanischen Ausnahmekünstlers. Der 1989 verstorbene Dalí wurde 1904 in dem katalanischen Ort Figueres geboren. Das Museum, früher einmal ein Theater, war auch jener Ort, an dem Dalís Kunstwerke erstmals ausgestellt wurden.