In den Bergen spielt die Musik – in diesen Genuss kamen 60 Gäste bei einem exklusiven Konzert von Pizzera & Jaus. Das Musikkabarett-Duo gab auf der Reiteralm in der steirischen Region Schladming-Dachstein ein Konzert – für das es keine Karten zu kaufen, sondern nur zu gewinnen gab.

Damit wurde die Sommersaison im Almdorf "Almwelt Austria" eröffnet. Der Song "Eine ins Leben" durfte dabei natürlich nicht fehlen. "Es war ein ganz besonderes Erlebnis, das Publikum so nah und intensiv zu spüren, noch dazu vor dieser traumhaften Kulisse", sagten die beiden Künstler Paul Pizzera und Otto Jaus.

Auch Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein, zeigte sich begeistert: "Ein großartiger Abend mit zwei großartigen Künstlern. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir den Anwesenden zum Start in die Sommerferien diese einzigartige Atmosphäre auf der Reiteralm mit wunderschönem Blick zum Dachsteingebirge bieten können."