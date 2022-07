Die Aussage sorgte für Spott und Ärger: Am Rande von Arnold Schwarzeneggers Klimagipfel in Wien schlug Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter vor, was jeder selbst gegen den Klimawandel tun könne – nämlich, indem man etwa drei statt zehn Ballkleider kaufe, sagte sie.

Nun entschuldigt sie sich dafür: "Ich habe einen Fehler gemacht", schreibt sie in einem prominenten Leserbrief an die Kronenzeitung. Das "verunglückte Beispiel" war ein Fehler, der ärgerlicherweise auch vom Kern des Problems ablenke.

Sie verweist auf eine Greenpeace-Umfrage, der zufolge jedes fünfte Kleidungsstück fast nie getragen wird. Und darauf, dass die Textilindustrie rund zehn Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes verursacht.