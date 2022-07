Superstar Adele wünscht sich nach eigenen Worten Kinder mit ihrem Freund Rich Paul. "Ich hätte auf jeden Fall gerne noch ein paar Kinder", sagte die britische Sängerin in einem am Sonntag ausgestrahlten Gespräch mit dem Sender BBC Radio 4. "Es wäre wunderbar, wenn das klappen würde", sagte Adele. "Wenn nicht, habe ich aber immer noch Angelo. Ich möchte einfach glücklich sein." Angelo ist Adeles Sohn aus ihrer geschiedenen Ehe mit Simon Konecki.

Konzert in London

Die 34-Jährige ist seit 2021 mit dem US-Sportagenten Paul liiert. Das Paar lebt in Kalifornien. Die Londonerin hatte am Freitag erstmals seit fünf Jahren ein Konzert in Großbritannien gespielt. Adele trat als Hauptakt beim ausverkauften BST Hyde Park Festival auf.

Bei BBC Radio 4 äußerte sich die Sängerin auch zu ihrer kurzfristig abgesagten Konzertreihe in Las Vegas. Die öffentliche Reaktion sei brutal gewesen, sagte Adele. Sie habe sich monatelang innerlich leer gefühlt. "Ich hatte Angst, (meine Fans) im Stich zu lassen und dachte, ich könnte es hinbekommen und zum Laufen bekommen, aber ich habe es nicht geschafft", sagte der Musikstar. "Ich stehe zu dieser Entscheidung." Sie ziehe eine Show nicht einfach durch, wenn sie nicht gut genug sei. Adele räumte aber ein, dass sie sich transparenter hätte verhalten sollen. "Vielleicht war meine Schweigsamkeit tödlich", sagte sie.

Adele hatte die Konzertreihe, die bis April dauern sollte, einen Tag vor Beginn im Jänner abgesagt. Wegen Lieferproblemen und der Pandemie sei die Show nicht rechtzeitig fertig geworden, sagte sie damals in einer tränenreichen Videobotschaft.