Auf das Wetter im Sommerfrische-Ort ist Verlass. Wer von Richtung Wien bzw. aus dem Süden aus stilecht per Bahn antuckert, erfreut sich an kühleren Temperaturen als in der Stadt. Saftige Wiesen, knallrote Walderdbeeren und einige Jahrhundertwende-Villen mitsamt Patina säumen den Weg auf die Hochstraße. Der Sonnwendstein und die Schipisten aalen sich am Gegenhang in der Sonne. Mondäne Geschichte, atemberaubende Landschaft. Peter Altenberg, Arthur Schnitzler, Alma Mahler, Lina Loos oder Stefan Zweig – sie alle waren einst am Semmering. Zur Erholung und, um zu arbeiten.