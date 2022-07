In den Ermittlungen um zwei Sexualdelikte im Bezirk Wiener Neustadt ist nun ein Phantombild veröffentlicht worden. In Bad Erlach war in der Nacht auf den 24. Juni eine Frau vergewaltigt worden, am 5. des Monats hatte es ebenfalls in den Nachtstunden einen derartigen Versuch gegeben. Es werde vom selben Täter ausgegangen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Der Mann soll 1,80 bis 1,90 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt und von kräftiger Statur sein, der Hautton ist hell. Der Beschuldigte hat mit den Opfern in einer ihnen unbekannten ausländischen Sprache geredet. Er könnte laut Polizei aus dem osteuropäischen Raum stammen. Der Unbekannte war bei der zweiten Tat mit einen Mund-Nasenschutz maskiert, trug u.a. schwarze Arbeitshandschuhe und ein auffälliges Flatcap (Franzosenkappe).

Beide Opfer wurden verletzt und musten medizinisch versorgt werden. Sie stehen laut Polizei nach wie vor unter Schock.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, übernommen. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter Tel.: 059133-30-3333

erbeten.