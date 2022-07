Das Geheimnis um die gefälschten Klitschko-Anrufe scheint gelüftet. Wie die ARD berichtet, soll hinter den Fakes ein russisches Comedy-Duo stecken.

In den vergangenen Wochen saßen mehrere europäische Politikerinnen und Politiker den Trick-Anrufen des angeblichen Oberbürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko, auf. So auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).

Prominente und Politiker im Visier

Verantwortlich für diese Serie sind nach eigenen Angaben Vladimir Krasnov und Alexei Stolyarov, in Russland bekannt unter ihren Künstlernamen "Vovan" und "Lexus". "Ich will nicht verraten, wie wir es angestellt haben, aber es war leicht", sagte Stolyarov in einem Telefonat mit dem ARD-Politikmagazin Kontraste.

In der Vergangenheit hatte das Duo bereits zahlreiche Prominente und Politiker getäuscht. J.K. Rowling, Autorin und Schöpferin der Harry Potter-Bücher, entlockten Stolyarov und Krasnov problematische Aussagen. So brachten sie die Schriftstellerin, die Putin davor heftig kritisiert hatte, dazu, Großmüttern zu applaudieren. Das Problem: Diese trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Nur Putin".

Russland-Nähe?

Politisch motiviert seien die Prank-Aktionen laut eigenen Angaben des Duos nicht. "Das war bloß ein lustiges Meme", betonen die beiden gegenüber der ARD.

Ein Blick auf vergangene Aktionen zeichnet ein anderes Bild. So richteten sich die Streiche des russischen Comedy-Duos stets gegen Russland-kritische Personen. Im Mai wurde etwa Serge Dorny, Intendant der Bayerischen Staatsoper, hinters Licht geführt. Die Staatsoper hatte sich nach Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine vom russischen Weltstar Anna Netrebko getrennt.