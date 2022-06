Der transsexuelle Marvel-Schauspieler Zach Barack wendet sich gegen die Entscheidung einiger Sportverbände, Transgenderpersonen aus Profiwettkämpfen auszuschließen. Dabei handle es sich um "Angstmacherei" vor geschlechtlichen Minderheiten, so der 26-Jährige ("Spider-Man: Far from Home").

Zuvor hatten unter anderem Rugby- und Schwimmverbände Transpersonen von Frauenbewerben ausgeschlossen. "Der Schritt dämonisiert Transpersonen im Sport weiterhin", so Barack.