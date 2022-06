Mit Freitag beginnen in Ostösterreich die Sommerferien. Ab dem Nachmittag erwartet der ARBÖ vor allem auf den Autobahnen in und um die Bundeshauptstadt wie auch auf den Stadtausfahrten Verzögerungen. Am Samstag, dem traditionellen Hauptreisetag, dürfte sich das Verkehrsgeschehen auf die klassischen Staustrecken Richtung Süden verlagern. Staus werden vor allem ab dem Vormittag bis in den späten Nachmittag zu erwarten sein.