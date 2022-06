Die ganze Woche steht in der Diözese Gurk im Zeichen des 950-Jahr-Jubiläums des Bistums. Den Auftakt bildete am Sonntag ein Festgottesdienst mit dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner gemeinsam mit Diözesanbischof Josef Marketz und dem Grazer Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl im Gurker Dom. Am Montag feierte die Diözese mit dem Hemmafest in Gurk den Festtag der Landesmutter und Schutzfrau von Kärnten. Der neue Bischof von Sarajewo, Tomo Vukšić, zelebrierte den Festgottesdienst gemeinsam mit Bischof Marketz und dem Gurker Domkapitel im Dom zu Gurk.