Zugunfall in Schladming

Auto von Zug erfasst: Frau war auf der Stelle tot

Schrecklicher Unfall bei einem unbeschrankten Bahnübergang in Schladming: Eine Frau wurde am Samstag in ihrem Auto vom Zug erfasst, der Pkw wurde 30 Meter weit geschleudert. Die 73-Jährige war auf der Stelle tot.