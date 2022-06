Oscar-Preisträger Brad Pitt (58) hat sich in einem Interview über ein mögliches Ende seiner Filmkarriere geäußert. "Ich sehe mich in den letzten Zügen", sagte er dem Magazin "GQ". Wie lange er weitermachen wolle, ließ der Schauspieler offen. "Dieses letzte Semester oder Trimester. Wie soll dieser Abschnitt aussehen? Und wie will ich das gestalten?", sagte Pitt weiter.

Wie ernst es Brad Pitt mit diesen Absichten ist, und wie dringend er derzeit jegliche PR braucht, zeigt ein Blick auf den Kinosommer. An der Seite von Sandra Bullock ist Pitt in "Bullet Train" auf der Leinwand zu sehen. In dem Action-Thriller spielt er einen Auftragskiller, der an Bord eines Schnellzugs in Japan im Einsatz ist. Außerdem war vor Kurzem bekannt geworden, dass er mit "Top Gun: Maverick"-Regisseur Joseph Kosinski einen Rennfahrerfilm für die Produktionsfirma Apple Studios dreht.

Für viel PR sorgt indes weniger das von der Schriftstellerin geführte Interview, als die dazugehörende Fotostrecke. Pitt ist dabei unter anderem im Wasser liegend abgebildet.

Die Fotos wurden von Elizaveta Porodina gemacht und zeigen Pitt in unterschiedlichsten Stilen.