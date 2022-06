In Slowenien soll der Diesel auf den Autobahntankstellen etwas billiger werden. Die slowenische Regierung, die bereits die Spritpreise abseits der Autobahnen reguliert, hat nun beschlossen, auch beim Diesel auf den Autobahntankstellen zu intervenieren. Dort wird sie für kurze Zeit auf die Ökoabgaben für Diesel verzichten, hieß es am Donnerstag. Die Maßnahme wird voraussichtlich am Freitag in Kraft treten, für Benzin wird sie allerdings nicht gelten.

Angleichung angestrebt

Die Regierung strebt damit eine Angleichung der derzeit höheren Dieselpreise auf den Autobahntankstellen, wo sie komplett dereguliert sind, an die regulierten Preise abseits der Autobahnen an. Um das zu erreichen, appelliere sie an die Treibstoffhändler, ihre Margen entsprechend zu senken, sagte der Infrastrukturminister Bojan Kumer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung. Er rechnet damit, dass die Händler in ein oder zwei Tagen nach Inkrafttreten der Regierungsmaßnahme die Margen anpassen und damit den Dieselpreis senken werden. Die Regierung will auf die Ökoabgaben für eine kurze Zeit verzichten - für einen bzw. höchstens zwei Monate, so der Minister.

Höhe der Preise noch unklar

Zu welchem Preis nunmehr der Diesel auf den Autobahntankstellen verkauft wird, ist noch unklar. Die Ökoabgaben, auf die man nun vorläufig verzichtet, machen laut Wirtschaftszeitung "Finance" wenige Cent pro Liter aus. Sollten die Treibstoffhändler der Aufforderung nach einer Senkung ihrer Gewinnspannen nicht nachkommen, stellte der Infrastrukturminister bereits in Aussicht, dass die Regierung auch die Margen auf den Autobahntankstellen regulieren könnte.

Dieselpreis abseits der Autobahn bei 1,848 Euro

Abseits der Autobahnen liegt der regulierte Dieselpreis bei 1,848 Euro pro Liter. Mit dem neuen Preismodell, das seit Dienstag gilt, hat die Regierung dort die Margen fixiert und auf Ökoabgaben verzichtet. Die nicht regulierten Dieselpreise auf den Autobahntankstellen liegen bereits über der Zwei-Euro-Marke: laut der Internetseite "goriva.si" kostet ein Liter Diesel beim Ölkonzern Petrol 2,002 Euro, an den Tankstellen der slowenischen OMV-Tochter beträgt der Preis 2,046 Euro pro Liter.

Mit dieser Maßnahme kommt die Regierung den Transportunternehmen entgegen, die sich wegen hoher Spritpreise und damit höherer Kosten beschweren und Entlastungsmaßnahmen fordern. Lkw-Fahrer hatten gedroht, ihre Lastwagen auf kleineren Tankstellen abseits der Autobahnen zu tanken, was dort zu Staus führen könnte.