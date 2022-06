"Jumbo Kingdom" hatte Platz für mehr als 2000 Gäste, war mehr als 80 Meter lang und 3 Stockwerke hoch. Nun ist das größte schwimmende Restaurant der Welt gesunken.

Wie die Eigentümer am Montag mitteilten, war das Restaurant auf dem Weg zu einer Werft auf widrige Wetterbedingungen gestoßen. Zuvor hatte das legendäre Gastro-Schiff nach 46 Jahren seinen Standort im Hafen von Aberdeen in Hongkong verlassen.

© (c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Jayne Russell)

Bergungsarbeiten schwierig

"Die Wassertiefe an der Unglücksstelle beträgt mehr als 1.000 Meter, was die Durchführung von Bergungsarbeiten extrem erschwert", hieß es in einer Erklärung.

Das 1976 von dem verstorbenen Stanley Ho Hung-sun, einem Kasinomagnaten in Macau, eröffnete Jumbo-Restaurant hat sich in den letzten vier Jahrzehnten zu einer beliebten Touristenattraktion in der ehemaligen britischen Kolonie entwickelt.

Hollywood-Stars und Queen waren Gäste

Im Laufe der Jahre war es wiederholt in Filmen zu sehen, z. B. in Jackie Chans Film "The Protector" (1985) und dem viel gelobten Film "Infernal Affairs II" (2003). Zu den prominenten Gästen des "Jumbo" gehörten auch Königin Elisabeth II. und Hollywood-Schauspieler Tom Cruise.

Die Coronavirus-Pandemie versetzte dem Restaurant einen schweren finanziellen Schlag. Aufgrund der Pandemie schloss es im Jahr 2020 und entließ alle Mitarbeiter.