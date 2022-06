Die EU-Kommission hat die Übernahme des polnischen Möbelkonzerns Black Red White Gruppe (BRW) durch die heimische XXXLutz-Gruppe und die Luxemburger Derot Investment-Holding genehmigt. Die geplante Übernahme würde angesichts der begrenzten Überschneidungen zwischen den Tätigkeiten der Unternehmen keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen, da sie hauptsächlich auf unterschiedlichen geografischen Märkten tätig seien, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit.

Die XXXLutz-Gruppe beteiligt sich zu 50 Prozent an der BRW Gruppe, die als Möbelproduzent über 370 Vertriebspartner in Polen verfügt und die eigenen Produkte in mehr als 50 Länder weltweit exportiert. Die XXXLutz-Gruppe mit Sitz in Wels (OÖ) ist mit über 370 Möbelhäusern in 13 Ländern vertreten und betreibt zahlreiche eigene Onlineshops. Der Jahresumsatz belief sich zuletzt auf 5,3 Mrd. Euro, damit ist der heimische Konzern einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Zu XXXLutz gehören unter anderem auch die Marken Möbelix und Mömax.