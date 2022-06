Vor 18 Jahren wurden die Zwillinge von Elon Musk und seiner jetzigen Ex-Ehefrau Justine Wilson geboren. Nun will sich eines der beiden Kinder vom berühmten Vater lossagen. Die Unterlagen für eine Namensänderung wurden offenbar schon im April eingereicht, aber erst jetzt bekannt, wie unter anderem das Promi-Portal TMZ berichtet. Eine Anhörung dürfte offenbar für den kommenden Freitag geplant sein.

Die Namensänderung soll aus zwei Gründen passieren: Vivian Jenna Wilson will künftig als Frau leben und den Namen, den man ihr bei der Geburt gegeben hat, Xavier Alexander Musk, ablegen. Aber auch eine aktive Lossagung strebt Wilson künftig an, wie aus den Gerichtsakten zitiert wird: "Ich lebe nicht mehr mit meinem Vater und möchte in keiner Weise mehr mit ihm verwandt sein."

Elon Musk und Justine Wilson haben neben den beiden Zwillingen auch noch Drillinge, das Paar war von 2000 bis 2008 verheiratet. Mit der Popsängerin Grimes hat der Tech-Magnat zwei Kinder: "X Æ A-Xii" kam im Jahr 2020 zur Welt, die Tochter Exa Dark Sideræl im vergangenen Dezember mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Liiert ist das Paar nicht mehr, wie sie im März dem Magazin "Vanity Fair" erzählte: Für ihren Beziehungsstatus gebe es "keine Bezeichnung". "Ich würde ihn wahrscheinlich meinen Freund nennen, aber wir sind da sehr fließend. Wir leben in unterschiedlichen Häusern. Wir sind beste Freunde. Wir sehen uns die ganze Zeit. Wir haben unser eigenes Ding und ich erwarte von anderen Menschen nicht, dass sie das verstehen." Sie seien glücklich und planten auch, weitere Kinder zu bekommen. "Wir wollten schon immer mindestens drei oder vier."