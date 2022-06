Das niederländische Königspaar sorgt kommende Woche für royale Stimmung

Willem-Alexander und Gemahlin Máxima sind in der nächsten Woche auf Staatsbesuch in Österreich. Am Programm stehen unter anderem ein Gespräch in der Hofburg, eine Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer sowie ein Termin mit der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr.