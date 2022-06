Man sagt, wir wissen mehr über das Weltall als über die Ozeane“, hört man im ersten Trailer der Serie „Der Schwarm“. Es wird ein Monsterprojekt, das in der finalen Phase ist und im Frühling anlaufen soll.



Was bislang Streaminggiganten wie Amazon Prime, Netflix oder HBO vorbehalten war, will nun auch ein Verbund öffentlich-rechtlicher Fernsehsender auf den Boden bringen: Neben ZDF, ORF und SRF sind Sender wie France Télévisions, RAI oder Hulu Japan mit an Bord. Während etwa Disney Superhelden und Star-Wars-Ableger – mit Flugrichtung nach oben – am laufenden Band produziert werden, tauchen ZDF und Co. mit „Der Schwarm“ tief ab. Es ist die Serienadaption des gleichnamigen Bestsellers von Frank Schätzing aus dem Jahr 2004.



Bis 2018 hat es gedauert, bis die richtige Mannschaft gefunden wurde, um das Projekt zu realisieren. Und nur wenige aktuelle Serienprojekte sind so am Puls der Zeit: Ein Ökothriller, in dem die Gefahr für die Menschheit aus dem Meer kommt. Wild gewordene Wale, aggressive Krabben und eine unbekannte maritime Lebensform, die Jagd auf die Menschheit macht. Know-how holt man sich bei den Besten, unter anderem von Frank Doelger, er war einer der Produzenten von „Game of Thrones“.