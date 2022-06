Die Sache war weit gediehen. Pressekonferenzen wurden einberufen, Zeitpläne präsentiert, Gutachten eingeholt: Etwas mehr als zehn Jahre ist es her, dass die OMV ihre Pläne darlegte, die Österreich mehr Unabhängigkeit in der Erdgasversorgung bescheren hätten sollen. "Fracking" hieß die Zauberformel – die vor allem in den USA und Kanada ausgebaute Förderung von in Schiefergestein eingeschlossenen Gasvorkommen.