Der US-Cornflakes-Anbieter Kellogg spaltet sich in drei separate Unternehmen auf. Diese werden sich jeweils auf Snacks, nordamerikanische Getreideprodukte und pflanzliche Produkte konzentrieren, wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte. Laut Kellogg machte das nordamerikanische Müsligeschäft in den USA, Kanada und der Karibik zusammen rund 20 Prozent des Nettoumsatzes im Geschäftsjahr 2021 aus. Kellogg-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um acht Prozent.

Das internationale Geschäft bleibt das Hauptstandbein von Kellog. Es macht rund 11,4 Milliarden Dollar Umsatz. Das US-Cerialiengeschäft macht rund 2,4 Milliarden Dollar aus, der Bereich pflanzliche Lebensmittel kommt auf 340 Millionen Euro. Die Abspaltungen werden steuerfrei erfolgen, teilt Kellogg mit. Aktionäre sollen einfach je zwei Aktien der neuen Gesellschaften erhalten.