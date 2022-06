Der Aufsichtsrat des international tätigen Medienkonzerns Styria Media Group AG verlängert die Verträge von CEO Markus Mair und Vorstandsmitglied Bernhard Kiener mit Wirkung ab 2023 jeweils um fünf Jahre. Herwig Langanger, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung des Styria Tochterunternehmens „Die Presse“, wird ab 1. September 2022 als drittes Mitglied den Vorstand für die nächsten fünf Jahre komplettieren.

Friedrich Santner, Aufsichtsratsvorsitzender der Styria Media Group über diese Änderung: „Das Vorstandsteam unter Leitung von Markus Mair wird die STYRIA-Gruppe auch weiterhin mit strategischem Weitblick, Umsicht und Kontinuität führen. Die Medien stehen international vor großen Herausforderungen. Daher war es der erklärte Wunsch des Aufsichtsrates, den Vorstand mit einer Persönlichkeit zu ergänzen, die sowohl einschlägige Medien-Expertise mitbringt als auch den Konzern von innen gut kennt.“

Markus Mair, CEO der Styria Media Group ergänzt: „Wir bedanken uns für das Vertrauen des Aufsichtsrates und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Vorstandskollegen Herwig Langanger.“

Herwig Langanger übernahm 2014 den Vorsitz der Geschäftsführung der Tageszeitung „Die Presse“ und steht seit 2018 auch der Styria Digital Services als Geschäftsführer vor. Seine berufliche Laufbahn in der Styria Media Group AG startete 2004 als Assistent der Geschäftsführung und als IT-Controller bei der Styria IT in Graz. 2005 wechselte er als Controlling-Leiter zur „Presse“, wurde 2008 Prokurist und 2010 Teil der Geschäftsführung des Unternehmens. Bis auf weiteres bleibt Herwig Langanger auch Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens „Die Presse“.