Es war nur eine Frage der Zeit: Seit mehreren Jahren verbindet Gucci-Designer Alessandro Michele und Sänger Harry Styles eine enge Freundschaft, der Musiker trat in der Vergangenheit bereits als Testimonial für das italienische Luxus-Label in Erscheinung und trägt auch auf seiner Tour regelmäßig Stücke des renommierten Modehauses.

Jetzt wurde bekannt, dass Gucci mit dem modebegeisterten Styles erneut gemeinsame Sache macht – in Form einer eigenen Capsule-Kollektion unter dem Titel "Gucci Ha Ha Ha". Bei einer Pressekonferenz in Mailand wurde die besondere Zusammenarbeit nun erstmals präsentiert, ab Mitte Oktober sollen die ausgewählten Stücke auch in den Geschäften verfügbar sein.

Britische Aristokratie der 70er

Der Name der Kollektion geht auf die Kombination der Buchstaben ihrer beiden Vornamen zurück, wie Michele der Modezeitschrift "Vogue" erzählt. Zudem verwende das stylische Duo diese onomatopoetische Form des lachenden Emojis auch häufig in ihren Konversationen.

Sowohl Styles als auch Michele haben eine Affinität zur aristokratisch-britischen Mode der 70er-Jahre, ein Aspekt, der sich in den Stücken der Kollektion widerspiegelt. Neben Pullundern und zweireihigen Anzügen finden sich auch Teile, die spielerisch anmuten und die Essenz der Freundschaft zwischen Michele und Styles verkörpern. Schafe, ein grimmiger Bär, Kirschen und Eichhörnchen verknüpfen sich auf klassisch karierten Stoffen – eine erkennbare, grafische Anlehnung an Styles' Ästhetik, die sich unter anderem in seiner Musik und in seinen Tour-Visuals wiederfindet. Auch seiner Lyrics haben es in die Kollektion geschafft – gemeinsam mit dem grimmigen Bären gibt es auf einem Pullover "Watermelon Sugar"-Songtexte zu lesen.

Mut zum Gewagten

Die Kollektion ist ein Zusammenspiel aus Elementen aus Styles' Leben, seiner Herkunft und seinem Mut zum Gewagten, die Michele auf kreative Art und Weise zum Leben erweckte. Dass Styles keine Scheu hat, sich modisch auszuleben und auch zu durchaus mutigen Outfits greift, ist bekannt. Der Sänger hat in den vergangenen Jahren die Modewelt mit seinem neuen Zugang zur Selbstexpression revolutioniert – die Kollaboration mit Gucci wird einen weiteren Beitrag dazu leisten.