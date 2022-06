Die Weltmeisterschaft im Winter in Katar sorgte bereits im Vorfeld für viel Aufsehen und nun könnte eine weitere Schlagzeile hinzukommen: Denn wie Medien berichten, soll es in Gastgeberland zu wenig Hotelzimmer für die Fußballfans geben.

Doch das Organisationskomitee hat scheinbar bereits Ideen gesammelt, um dieses Problem zu lösen. So könnten die Fans ja in Zelten schlafen. "Das ist echtes Camping", sagt Komiteemitglied Omar Al-Jaber in einem Interview. Doch Zelte sollen nicht die einzige Lösung sein: Die Fans könnten auf anlegenden Kreuzfahrtschiffen im Hafen von Doha übernachten oder gleich in einem Nachbarstaat schlafen. Um dann dennoch rechtzeitig ins Stadion zu kommen, sollen an Spieltagen etwa 160 Pendlerflüge stattfinden.