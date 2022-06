Hängt er an den Ringen, wandern alle Blicke zu ihm. Fast ehrfurchtsvoll mustert der Kunstturn-Nachwuchs Vinzenz Höck, sobald der Grazer wieder mit "seinem" Gerät vorliebnimmt, von einem Gesamtweltcup-Sieger kann man sich so einiges abschauen. "Die Staatsmeisterschaften sind so eine Bühne, auf der ich immer alles versuche aufzusaugen und zu genießen", erzählt Österreichs "Herr der Ringe".