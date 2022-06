Zu einem "hochdramatischen Einsatz", wie Feuerwehrleute schmunzelnd berichten, wurde am Freitag die Feuerwehr Puchberg in Niederösterreich gerufen. Aufmerksame Autofahrer hatten in einem Bachbett Laufenten im Wasser gesehen und wohl "Angst, dass diese in ihrem natürlichen Habitat in Gefahr sind bzw. sich in suizidaler Absicht auf die vorbeiführende Landesstraße begeben könnten", wählten sie den Notruf 122.

Nach Eintreffen des Rüstwagens der FF Puchberg wurden die Gänse fachgerecht – durch Klatschen der Hände – in ihren rund zehn Meter weit entfernten Garten getrieben.

Eine weitere Intervention der Feuerwehr bzw. das Nachfordern von Spezialkräften war nicht nötig, so die Feuerwehr, die wohl noch länger über diesen tierischen Einsatz lachen wird.