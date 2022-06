1 Training vor der Tour?

Meist gewöhnt sich die Muskulatur rasch an ungewohnte Belastungen und es kommt auf Wanderungen nur anfangs zu Muskelkater. Sehnen, Bänder und Knorpel aber benötigen oft mehr Zeit, um sich anzupassen. Nach einigen Tagen können sie empfindlich zu schmerzen beginnen, sagt Allgemeinmediziner Philipp Salzmann. Nicht zuletzt, weil viele Menschen auch beim Wandern instinktiv eine ähnliche Haltung wie am Schreibtisch einnehmen: vorgebeugter Oberkörper, hochgezogene Schultern, X-Beine. Besonders in Kreuz, Nacken und Knien kommt es dann zu Beschwerden. "Leichte Genusswanderungen brauchen keine besondere Vorbereitung", sagt Salzmann. Plant man hingegen eine längere Tour, seien in den Wochen davor Kniebeugen und kleine Waldläufe sehr hilfreich.