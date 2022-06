Andreas Gabalier hat heute ein neues Album veröffentlicht – und gibt darüber freilich in vielen Interviews Auskunft. So auch im ORF-Frühstücksfernsehen, wo der Sänger Freitagfrüh um 8 Uhr aus seiner "alten Wörthersee-Studentenwohnung" in Velden zugeschaltet war.