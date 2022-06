Mit insgesamt drei EM-Medaillen im Gepäck ist das Kärntner Wildwasser-Duo Felix Oschmautz und Mario Leitner beim Weltcup in Krakau auf Attacke aus. Nichtsdestotrotz geht der straffe Wettkampfplan auf die Substanz, wie Leitner verriet: „Es ist nicht so einfach, wochenlang, permanent auf so hohem Niveau zu bleiben. Die Kunst liegt darin, den Fokus zu behalten und sich nicht ablenken zu lassen.“ Die Charakteristik der Strecke beschreibt der 25-Jährige als „recht einfach. Man kann wenig mit dem Wasser machen, sondern muss viel mit Kraft arbeiten. Bei den U23 habe ich hier zwei Medaillen geholt, es taugt mir in Polen.“