Wasserstoffblond, Waschbrettbauch, künstlich gebräunt und im Jeans-Zweiteiler: Die Dreharbeiten zum neuen Real-Film über die populäre Barbiepuppe laufen auf Hochtouren. In den Hauptrollen zu sehen: Margot Robbie ("Once Upon a Time in Hollywood") und Ryan Gosling ("La La Land"). Und auch wenn die ersten Fotos dick auftragen und auch für Lacher im Netz sorgen, könnte die Story dennoch überraschen. Denn: Erzählt wird, wie Barbie aus dem "Barbieland" verstoßen wird, weil sie nicht perfekt genug ist. Also strandet sie wieder in der Realität. Der Film solle ganz anders werden, "als das Publikum vermutlich erwarten", verriet die Schauspielerin Margot Robbie erst vor Kurzem dem "Hollywood Reporter". In einem Interview sagte sie: "Unser Ziel ist es, zu sagen: 'Was auch immer ihr denkt, wir geben euch etwas komplett anderes – das Ding, von dem ihr nicht wusstet, dass ihr es wollt.'"

Denn: Hinter dem Projekt steckt Drehbuchautorin und Regisseurin Greta Gerwig ("Lady Bird") und ihr Mann Noah Baumbach ("Marriage Story"). Und die stehen in der Regel eher für tiefgründige Stoffe. Im Juli 2023 sollen wir es wissen: da soll der Film in die Kinos kommen.