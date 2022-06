Stars wie Miley Cyrus, mehrere US-Präsidenten, darunter George W. Bush oder Ronald Reagen, sowie Tausende Athletinnen und Athleten rund um den Globus hatten beziehungsweise haben dieselbe, große Leidenschaft: Cheerleading. Der US-Sport erfreut sich hierzulande immer größerer Beliebtheit und sorgte in den vergangenen Monaten auch für ordentlich Aufsehen. Bei der Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Orlando holte sich Team Austria die Goldmedaille, was den Aufstieg in die Königsklasse der besten Nationen bedeutet. „Das war eine unglaubliche Erfahrung, die ganze Reise, mit all den Eindrücken und dann gehst du raus auf die Matte und holst Gold“, erklärt Beyonce Osahon, eine der zwei Steirerinnen im Nationalteam.