Fans machen sich Sorgen um den Gesundheitszustand von Hollywood-Star Tom Hanks. Der 65-Jährige reist aktuell um die Welt, um seinen neuen Kinofilm "Elvis" zu promoten, in dem in der Rolle von Elvis Presleys Manager Tom Parker zu sehen ist. Ab nächste Woche ist der Cannes-Streifen auch bei uns im Kino zu sehen.

Insbesondere ein Video von der "Elvis"-Premiere in Australien schürt die Diskussionen auf den sozialen Medien. Wie die britische Daily Mail berichtet, schien der Mime Mühe zu haben, das Zittern in den Griff zu bekommen.Denn während Hanks ins Mikrofon sprach, zitterte sein rechter Arm. Der Schauspieler selbst hat sich zu seinem Auftritt in Australien bisher nicht geäußert.