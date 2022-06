Die dreifache Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk muss ihre Saison nach dem Stellen eines Autodiebes vorzeitig beenden. Wie die 36-Jährige auf Instagram berichtete, habe sie sich bei der Aktion eine Blessur am Oberschenkel zugezogen und wurde deswegen bereits am Montag operiert. Die Polin verpasst die WM in Eugene/USA und die EM in München. "Ich werde alles tun, um nächstes Jahr wieder dabei zu sein und euch noch viel Freude zu bereiten", schrieb Wlodarczyk den Fans.

Eigentlich hatte sie bei den Weltmeisterschaften ihren fünften Titel im Visier, dazu kommt es nun nicht. Dafür denkt Wlodarczyk schon jetzt an Olympia 2024 in Paris und will ihre Karriere noch lange nicht beenden. "Es wartet viel Arbeit auf mich in der Reha", schrieb sie und machte klar, "in zwei Jahren in Paris wieder auf dem Podium stehen" zu wollen.