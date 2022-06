Das Kino liebt Serien: Ob "Indiana Jones", "Rocky", "Zurück in die Zukunft", "Harry Potter" oder die "Tribute von Panem" – damit lässt sich Erfolg in aller Regel verlängern.



Die extrem erfolgreiche Verfilmung des Romans von Suzanne Collins (59) "Hunger Games" bekommt jetzt ein Prequel, also eine Vorgeschichte: "Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange". In der weiblichen Hauptrolle als Lucy Gray Baird wurde die US-Schauspielerin Rachel Zegler (21) engagiert, der Brite Tom Blyth (27) spielt Coriolanus Snow.

Mitte August werden Teile des Prequels im deutschen Duisburg gedreht – und dafür werden auch noch 3000 Komparsen gesucht.

Dabei wird nach Menschen jeglicher Ethnizitäten und Herkünfte, aller Geschlechte und Genderidentitäten gesucht – jedoch suche man vor allem schlanke und dünne Körpertypen: Da ein Großteil der Bevölkerung im Staat Panem in der Buchvorlage als unterernährt beschrieben wird. Bei den "Hunger Games" (Hungerspielen) müssen sich die Teilnehmer einen Kampf auf Leben und Tod liefern. Die Komparsen in Duisburg sollen ein natürliches Aussehen mitbringen: keine gefärbten Haare, keine Tunnelohrringe, keine Piercings oder Tattoos an sichtbaren Körperstellen.

Der Film soll im November 2023 in die Kinos kommen – bisher hat die Serie zwischen 2012 und 2015 drei Milliarden Dollar eingespielt. Jetzt kommt noch ein hübsches Sümmchen dazu.