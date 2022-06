Ein langes Wochenende steht mit Fronleichnam am Donnerstag bevor: Das bedeutet erfahrungsgemäß Stau auf Österreichs Straßen. Der ÖAMTC erwartet "lebhaften Ausflugs- und Reiseverkehr" und teils lange Staus.

Schon am Mittwoch dürften am Nachmittag und am Abend viele Menschen zu einem Kurzurlaub aufbrechen. Auf den Straßen, die aus den Städten führen, wird sich das laut ÖAMTC mit starkem Verkehr und Staus bemerkbar machen. Am Feiertag selbst wird am Vormittag noch mehr los sein. "Je nach Wetter wird es rund um die Kärntner Seen, im Salzkammergut und in der Wachau zeitweise nur langsam vorwärtsgehen", so der ÖAMTC. Auch auf der Anreise zum Erzbergrodeo ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Staus auf Transitrouten und an Grenzen

Am Wochenende selbst wird sich laut ÖAMTC neben der Rückfahrt der Kurzurlauber vor allem der Reiseverkehr auf den Transitrouten von der Adria kommend über Österreich Richtung Deutschland bemerkbar machen. In Bayern und Baden-Württemberg enden ja die zweiwöchigen Pfingstferien. Mit Staus Richtung Norden ist vor allem auf der Pyhrn Autobahn (A9), der Tauern Autobahn (A10), der West Autobahn (A1) vor dem Walserberg, der Inntal Autobahn (A12), der Brenner Autobahn (A13 bzw. A22) und auf der Fernpass-Strecke B179 zwischen dem Inntal und Füssen zu rechnen.

An den Grenzen kann es vor dem Karawankentunnel (A11), Spielfeld (A9) und Nickelsdorf (A4) bei der Einreise sowie am Walserberg (A1) und bei Kufstein/Kiefersfelden (A12) bei der Ausreise immer wieder zu Wartezeiten kommen. Zwischenzeitliche Fahrverbote gibt es auf bestimmten Landesstraßen in Tirol.