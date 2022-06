Russland drosselt die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland um gut 40 Prozent. Es könne nur noch eine Durchleitung von 100 Millionen Kubikmetern Gas am Tag anstelle der üblichen 167 Millionen Kubikmeter sichergestellt werden, teilte der russische Energiekonzern Gazprom am Dienstag mit. Hintergrund seien fehlende Teile, die vom deutschen Siemens-Konzern hätten geliefert werden sollen.

Dazu kämen Fehlfunktionen an den Motoren, weshalb an der Kompressor-Station in Portowaja bei St. Petersburg derzeit nur drei Kompressoren betrieben werden könnten. Ob für die Reparaturen die Siemens AG oder der abgespaltene Energietechnik-Konzern Siemens Energy zuständig ist, war unklar. Beide Unternehmen nahmen zunächst keine Stellung. Siemens hält an Siemens Energy noch 35 Prozent.

Am Dienstagnachmittag war allerdings kein verringerter Durchfluss durch Nord Stream 1 festzustellen. Aktuell ist die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet", erklärte eine Sprecherin des deutschen Wirtschaftsministeriums. "Wir beobachten die Lage und prüfen den Sachverhalt."

Gaslieferungen gesunken

Die russischen Erdgaslieferungen nach Europa sind seit Inkrafttreten der europäischen Sanktionen gegen Moskau wegen der militärischen Intervention in der Ukraine deutlich gesunken. Gazprom unterbrach zudem die Belieferung mehrerer europäischer Kunden, weil diese sich weigerten, für das Gas in Rubel zu bezahlen.

Die 2011 in Betrieb genommene Nord-Stream-Leitung ist die Gas-Pipeline mit der höchsten Kapazität zwischen Russland und Deutschland. Sie verläuft vom russischen Wyborg nordwestlich von St. Petersburg bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Pipeline wurden 2021 nach Angaben der Betreibergesellschaft 59,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland nach Europa exportiert. Seit der Inbetriebnahme waren es bis Ende vergangenen Jahres demnach insgesamt mehr als 441 Milliarden Kubikmeter.