Der Urlaub wird heuer nicht billig. Die Teuerung betrifft ganz Europa und in fast allen Ländern sind die Preise um zehn bis 20 Prozent gestiegen. Der guten Buchungslage in den beliebtesten Reisezielen der Kärntner und Steirer tut das aber keinen Abbruch. Nach den pandemiebedingt schwächeren Jahren 2020 und 2021 sind in Italien, Kroatien und Slowenien heuer schon viele Urlaubsorte für diesen Sommer nahezu ausgebucht. Nach zwei Jahren der "Seensucht" scheint wieder "Meer" gefragt zu sein, mehr zahlt man heuer allerdings auch beim Tanken. Deshalb ist es ratsam, vor der Urlaubsfahrt mit dem Auto einen Blick auf die Spritpreise daheim, unterwegs und am Urlaubsziel zu werfen.

Teure Heimat

Derzeit ist Sprit in Österreich am teuersten, weshalb es sinnvoll sein kann, erst nach dem Grenzübertritt die nächstgelegene Tankstelle anzufahren. Für einen Liter Diesel zahlt man in Klagenfurt im Moment (Stand 14. Juni) knapp über zwei Euro, in Graz kann man ihn teilweise noch um 1,988 Euro zapfen. 95er-Benzin kostet in der Kärntner Landeshauptstadt 2,044 Euro und in der Steiermark zumindest 2,023 Euro. Eine Tankfüllung um die 60 Liter schlägt sich also mit zumindest 120 Euro zu Buche.

Slowenien reguliert Preise

Am günstigsten gibt es Treibstoff derzeit in Slowenien. Hier hat die Regierung bereits zum zweiten Mal die Preise für drei Monate eingefroren und entschädigt diesmal auch die Tankstellenbetreiber für die entstehenden Verluste. An den slowenischen Tankstellen darf 95er-Benzin nicht mehr als 1,560 Euro pro Liter kosten, bei Diesel wurde die Obergrenze bei 1,668 Euro festgesetzt. Die Regulierung gilt bis einschließlich 10. August. Eine Tankfüllung für den Ottomotor kommt somit auf knapp 94 Euro, bei Diesel sind es knapp 100 Euro, die man zahlen muss.

In Kroatien nur etwas günstiger als bei uns

Ansonsten wird Tanken weder in Kroatien noch in Italien wesentlich günstiger als bei uns. In Kroatien sind für einen Liter Diesel aktuell zumindest 13,830 Kuna, umgerechnet 1,839 Euro fällig. Für Benzin muss man 14,020 Kuna, also 1,864 Euro pro Liter aus seiner Brieftasche holen. Eine Tankfüllung schlägt sich also mit 110 bis 112 Euro im Urlaubsbudget nieder. Die Spritpreise in Kroatien sind seit Mitte April im Steigen, es ist also zu befürchten, dass es in den nächsten Tagen und Wochen nicht günstiger wird.

In Italien Diesel deutlich billiger als Benzin

Bella Italia liegt mit Österreich nahezu gleichauf, "Automobilisti" tanken derzeit Benzin für 1,973 Euro pro Liter, mussten aber auch schon 2,19 Euro für den Liter 95er hinblättern. Für Diesel werden aktuell durchschnittlich 1,884 Euro für den Liter verrechnet. Tankfüllungen Benzin sind also 118 Euro teuer und für den Dieselmotortank sind es zumindest 113 Euro, die aufgerufen werden.