Der Frontmann der Rolling Stones, Mick Jagger, gehört mit 78 Jahren zu den sogenannten vulnerablen Gruppen. Jetzt hat er sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Stones verschoben deshalb ein für Montag (13. Juni) in Amsterdam geplantes Konzert. "Den Rolling Stones tut die Verschiebung des Abends sehr leid, aber die Sicherheit des Publikums, der Musikerkollegen und der Tournee-Crew muss Vorrang haben", teilt die Band mit.

Am 1. Juni fiel in Madrid der Startschuss für die 14 Konzerte umfassende Europatournee, die am 15. Juli ins Wiener Ernst-Happel-Stadion kommt. Lesen Sie hier die Kritik. Die Europa-Tour "Sixty" wurde anlässlich des 60-jährigen Bühnenjubiläums der Stones angesetzt, Amsterdam wäre der vierte Gig gewesen.