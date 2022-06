Ein kurzer Blick auf die CNC-Fräse und schon zeigt die smarte Brille den aktuellen Betriebszustand der Maschine direkt am Brillenglas an. Der Werkzeugkasten steht bereit, der Maschinenführer hält die Handykamera vor ein Fräswerkzeug und bekommt sofort die Bestätigung, dass es zum nächsten Produktionsschritt passt. Das alles ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern kann in der Smart-Factory der TU Graz im Echtbetrieb getestet werden.