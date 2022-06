In einem Tunnel in Staben bei Naturns in Südtirol kam es am frühen Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut APA starb ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Meran. Zwei österreichische Staatsbürger wurden teils schwer verletzt. Mehrere Motorräder und ein Campingfahrzeug sollen in den Unfall verwickelt sein.

Der 38-jährige Motorradfahrer war in Richtung Schlanders unterwegs. Bei einem Überholmanäver befand sich eine sechsköpfige Gruppe österreichischer Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn. Es dürfte zum Zusammenprall gekommen sein. Der 38-Jährige verstarb.

Ein 44-jähriger Österreicher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Ein zweiter Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Meran gefahren. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch untersucht.