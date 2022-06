Rotkreuz-Präsident im Amt bestätigt

Bei der 75. Hauptversammlung des Österreichischen Roten Kreuzes am Samstag in Wien ist der amtierende Präsident Gerald Schöpfer einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Er steht damit für weitere vier Jahre dem ÖRK vor. Auf Peter Ambrozy folgt Gabriele Domschitz als Vizepräsidentin.